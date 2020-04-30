شكرا لقرائتكم خبر عن «البطل» وصفه بعدو النادي.. إبراهيم سعيد: كيف دخل محسن صالح الأهلي؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تساءل إبراهيم سعيد، نجم الأهلي السابق، عن سر علاقة محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط الحالي بالقلعة الحمراء، بالراحل ثابت البطل، مدير الكرة الأسبق للفريق الكروي الأول.

وكان محسن صالح مديرًا فنيًا للنادي الإسماعيلي موسم 2001-2002، ونجح في الحصول على لقب الدوري الممتاز، ونشبت خلال هذه الفترة العديد من الخلافات بينه وبين ادارة النادي الأهلي.

وقال سعيد خلال تصريحات لقناة «تين» مع الإعلامي إسلام صادق :«لا أعلم كيف دخل محسن صالح النادي الأهلي، عندما كان بالإسماعيلي، لم يكن يصافح لاعبي الأهلي، ودائمًا ما كان يحدث تشاجر مع الراحل الكابتن ثابت البطل، وكان لا يصافح لاعبي الأهلي قبل المباراة».

وأضاف:«المرحوم ثابت البطل كان يقول للاعبي الفريق لا تتتعاملوا مع محسن صالح، وكان يقول إنه من أعداء النادي، ولا تلتفتوا له اذا حاول استفزازكم».

وأختتم المشاغب:«للأسف هؤلاء يلعبون على مشاعر الجماهير».

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