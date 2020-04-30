شكرا لقرائتكم عمرو جمال على رأس مخطط الزمالك لرد صفعة الأهلي بعد خطف كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو نادي الزمالك في وضع سيناريو لرد الصفعة للنادي الأهلي على التعاقد مع مع محمود كهربا لاعب الفريق الأبيض والذي قرر فسخ عقده مع ناديه والانتقال إلى أفيش البرتغالي قبل العودة منه في يناير الماضي إلى الأهلي، تشمل التفاوض مع أكثر من لاعب من لاعبي الفريق الأحمر وإغرائهم بعروض مالية عالية من أجل إقناعهم بارتداء القميص الأيض، واستغلال موقف خوجهم من الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي.

خطة مسئولو الزمالك تستهدف التفاوض مع غالبية اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات الفنية ولا تفكر لإدارة الحمراء في استعادتهم بنهاية الموسم الجارين وياتي في مقدمتهم عمرو جمال مهاجم الأهلي والمعار لطلائع الجيش، لاسيما بعد خروج اللاعب من اهتمامات الجهاز الفني للفريق الأحمر من أجل العودة للقلعة الحمراء في الموسم الجديد، رغم ما يقدمه الغزال من عروضا طيبة مع الفريق العسكري منذ بداية الموسم الحالي ولكنه لم يتم التطرق لمسألة عودته سواء من فايلر أو لجنة التخطيط.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتفاوض فيها الزمالك مع الغزال بل سبق لهم فتح التفاوض مع اللاعب أكثر من مرة من قبل، ولكن تخوف اللاعب من الإقدام على تلك الخطوة آنذاك حال دون انتقاله إلى الغريم التقليدي لناديه.

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ويتبقى موسمين في عقد الغزال مع الأهلي ، إلا أن إدارة الزمالك تحاول إغراء اللاعب من أجل إقناعه بارتداء القميص الأبيض وتوجيه الصفقة لمسئولي الأهلي، عن طريق الضغط على ناديه لفسخ العقد أو إيجاد ثغرة في عقده من أجل الرحيل المجاني، ومن ثم الانضمام للزمالك.

ويتحفظ عمرو جمال على فكرة اللعب للزمالك بسبب عشقه للأهلي وارتباطه بالجماهير الحمراء، ويترقب موقفه من العودة للقلع الحمرءه أو تجديد إعارته، وإن كان موقفه صعب في ظل المفاضلة بين الثنائي صلاح محسن وأحمد ياسر ريان من أجل العودة لصفوف افريق الأحمر، وخروج عمرو جمال من الحسابات الفنية للجهاز الفني بالأهلي.

ويتردد اسم الثنائي صلاح محسن وأحمد ياسر ريان من أجل العودة لتدعيم صفوف الأهلي، دون التطرق لاسم عمرو جمال وهو ما أغضب اللاعب، وينتظر نهاية الموسم لمعرفة مصيره من البقاء في الأهلي أو تمديد إعارته، حيث يمني النفس في أن يلقى نظرة اهتمام من فايلر ويحصل على فرصة للعودة إلى الأهلي.