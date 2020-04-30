شكرا لقرائتكم كيف يكون موقف معاري الزمالك بعد رفض التمديد واشتراط البيع النهائي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن رفضه فكرة تجديد الإعارات الحالية للاعبى الفريق الأبيض المتواجدين فى الأندية الأخرى حاليا، مشترطًا رحيل أى لاعب نهاية الموسم الحالى عن طريق البيع النهائى وذلك خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وجاء تفضيل مرتضى منصور للبيع النهائى لأى لاعب لسببين وهم تحقيق أقصى استفادة مالية من تسويق أى لاعب إلى جانب تقليص قائمة المعارين خاصة أن الفريق يمتلك عدد كبير من اللاعبين للأندية الأخرى خلال الموسم الحالى.

وقرر مسئولو الزمالك تسويق أى لاعب سيرحل عن الفريق لتحقيق استفادة مادية من بيعه فى الموسم المقبل، بالإضافة إلى إمكانية استغلال أى لاعب فى صفقات تبادلية، واستقر مسؤولو النادى الأبيض على عدم رحيل أى لاعب بالفريق إلا بعد موافقة الجهاز الفنى ووجود عرض يناسب النادى واللاعب، وتوفير البديل المناسب.

وهناك أكثر من لاعب معار من الزمالك مثل المغربي حميد أحداد للرجاء المغربي، والايفواري رزاق سيسيه وأحمد رفعت للاتحاد السكندري والنيجيري معروف يوسف للمقاولون العرب وأحمد فتوح لسموحة ومحمد أشرف روقا وأحمد داوودا لطلائع الجيش.

ويخطط الزمالك لبيع اللاعبين بنهاية الموسم الحالي لأي نادي يرغب في الحصول على خدمات أي لاعبن بجلا من تمديد الإعارات كما كان متبعا خلال السنوات الماضية، من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية من قائمة اللاعبين المعارين، والذي يضطر إلى إعارتهم لخروجهم من الحسابات الفنية للفريق الأبيض بشكل مستمر.

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و رفض مسئولو الزمالك فكرة إعادة اعارة الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندري الموسم الحالي، عقب انتهاء اعارته، حيث يتمسك مسئولو القلعة البيضاء ببيع اللاعب نهائيا في حالة رغبة إدارة الاتحاد السكندري أو أي نادي في ضم اللاعب للموسم المقبل سواءا داخل مصر أو خارجها .

وأكد مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي حددت مليون يورو سعر مبدئي لبيع سيسيه بعد تألقه مع الاتحاد السكندري المواسم الماضية، فضلا عن تلقي الزمالك عروضا شفهية من بعض الأندية الخليجية التي ترغب في شراء سيسيه بمبالغ تقترب من الرقم الذي حدده الزمالك.

ونفس الأمر بالنسبة لمعروف يوسف الذي يهتم المقاولون العرب بالتعاقد معه بنهاية الموسم سواء على سبيل البيع أو تجديد الإعارة، إلا أن القرار الجديد لإدارة الزمالك تضعها أمام خيار واحد إما شراؤه أو الانسحاب من التفاوض مع الإدارة البيضاء على الاستعانة بخدماته، إلا لو أصر عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل على ضم اللاعب ولو بأي ثمن وقتها ستفتح إدارة المقاولون خزائنها لضم اللاعبي النيجيري.

ونفس الكلام ينطبق على الثنائي محمد أشرف روقا وأحمد فتوح وأحمد رفعت وأحمد داوودا، وإن كان هناك أنباء تشير إلى قرب عودة الثلاثي رفعت وفتح وداوودا لصفوف الفريق الأبيض، من أجل قيدهم بقائمة الموسم المقبل.