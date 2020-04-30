الأهلى يصرف للاعبيه الأجانب قسط أبريل من عقودههم

وحرص مجلس الأهلي على صرف مستحقات اللاعبين كاملة وفي موعدها ومنها اللاعبون الأجانب في الفريق ، وهم الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والسنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج ومعهم الدولي التونسي على معلول.

وتمثل عقود الخماسي السابق مبلغ كبير لكن إدارة الأهلي قامت مؤخراً بتوفير سيولة مالية كبيرة من أجل الإلتزام بحقوق الجميع داخل النادي رغم الأزمة المالية التى يعانى منها الأهلي شأنه شأن جميع أندية ومؤسسات كبيرة وكثيرةفي العالم أجمع على خلفية وباء "كورونا".

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مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفض السير في نفس الطريق الذي سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم وقرر المجلس الأهلاوي البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الإلتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين وقرر صرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

كما قرر المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

وأحسن مجلس الأهلي التصرّف في هذا الملف وبدأ يُفكر في تنمية موارده وكلّف الأعضاء بالبحث عن حلول جديدة ومُبتكرة للخروج من المأزق المالي الحالي ، وقرر المجلس زيادة عدد المنتمين لاسرة الأهلي بالحصول علي العضويات الجديدة سواء العامة أو عضوية الفروع بالأسعار الحالية كأحدى الطرق لتنمية موارد القلعة الحمراء.