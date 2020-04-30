شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يصرف النظر عن التعاقد مع رزاق سيسيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى صرف النظر عن التعاقد مع البوركينى رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار من نادى الزمالك حتى نهاية الموسم بسبب مغالاة ناديه فى طلباتهم المادية ورغبتهم فى تسويق اللاعب بإحدى الأندية الخليجية للإستفادة من عائد بيعه .

كان مسئولو الزمالك اعلنوا عن عودة ثنائى الفريق المعار إلى الإتحاد السكندرى وهم رزاق سيسيه وأحمد رفعت بالإضافة إلى أحمد فتوح ظهير أيسر سموحه بعد تألقهم مع أنديتهم بشكل ملحوظ خلال مباريات الدورى .

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كان رزاق سيسيه أبدى رغبة قوية فى الإستمرار مع الإتحاد السكندرى حال بقائه بالدورى المصرى وعدم العودة من جديد للزمالك ، إلا أن مسئولى الأخير رفضوا ذلك وأكدوا له رغبتهم فى عودته من جديد للقلعة البيضاء رافضين مبدأ الإعارة من جديد بعدما تم إعارته لمدة موسمين لزعيم الثغر .

ويتمسك مسئولو الزمالك ببيع اللاعب نهائيا في حالة رغبة إدارة الاتحاد السكندري أو أي نادي في ضم اللاعب للموسم المقبل سواء داخل مصر أو خارجها ، وأكد مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي حددت مليون يورو سعر مبدئي لبيع سيسيه بعد تألقه مع الاتحاد السكندري المواسم الماضية، فضلا عن تلقي الزمالك عروضا شفهية من بعض الأندية الخليجية التي ترغب في شراء سيسيه بمبالغ تقترب من الرقم الذي حدده الزمالك .