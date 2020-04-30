شكرا لقرائتكم طارق العشرى ينتظر تقريرا عن حالة لاعبى المصرى وأوزانهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تقرير من مدرب أحمال الفريق عن حالة اللاعبين فى المنزل فى الوقت الحالى بناء على مشاهدته لهم يوميا عبر برنامج اون لاين للتدريب عقب الإفطار فى رمضان .

ويهدف العشرى من وراء ذلك مراقبة جميع اللاعبين ومعرفة مدى اهتمامهم بالتدريبات فى المنزل بعد قرار اتحاد الكرة بتجميد النشاط الرياضى بناء على قرار مجلس الوزراء الذى أوصى بإيقاف النشاط الرياضى فى مصر أسوة بباقى الدول الأخرى بعد تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم منذ ديسمبر من العام الماضى .

ويحرص طارق العشرى دائما إلى تعويد اللاعبين على التدريبات بشكل منفرد حتى موعد عودة التدريبات بشكل جماعى على أن يكون كل لاعب لديه 20 % من فورمة المباريات على أن يقوم هو بإيصالهم للنسبة المقررة لخوض المباريات بعد العودة للمران .

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من ناحية أخرى ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى عودة المحكمة الرياضية الدولية للعمل من جديد لتقديم التماس بشأن القرار الصادر ضده بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين، تنتهى بنهاية الميركاتو الصيفى المقبل .

وكان الاتحاد الدولى أصدر قرارا فى وقت سابق بإيقاف قيد المصرى البورسعيدى لفترتين متتاليتين، على خلفية اللاعب شيخ موكورو صانع ألعاب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى.

وأكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، أنه عقد جلسة مع نصر عزام المكلف بالدفاع عن حقوق النادى فى تلك القضية، واطلع من خلاله على كل مشتملات القضية، مؤكدا أن المحامى أخبره أن المحكمة الرياضية مغلقة حاليا بسبب تفشى وباء كورونا حول العالم.