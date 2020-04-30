الزمالك يشترط موافقة كتابية من كارتيرون لرحيل أى لاعب بالصيف

جدة - عمرو شويل اشترط مجلس إدارة الزمالك الحصول علي موافقة كتابية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، لاحتراف أي لاعب من الفريق في الموسم المقبل، خاصة لاعبو القوام الأساسي للفريق.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان لاعبو القوام الأساسي وتحديدا السداسي محمد أبو جبل ومحمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومصطفي محمد تلقوا العديد من العروض الاحترافية مؤخرا، ورغم عدم جدية العروض حتي الان والتي لم تتخذ الصفة الرسمية، الا ان إدارة الزمالك طلبت رأي كارتيرون في احتراف أي لاعب بمجرد وصول عروض رسمية.

وحددت إدارة الزمالك بعض المعايير التي يجب ان تتواجد في عروض الاحتراف التي تلقاها لاعبو الفريق مؤخرا، من اجل الموافقة عليها، خاصة ان الزمالك لن يوافق علي أي عرض يصل لأي لاعب الا عقب دراسة متكاملة.

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إدارة الزمالك وضعت في المقام الأول اسم الدوري الذي سيشارك به لاعبه، وستكون الأولوية للدوريات الأوروبية، بينما يأتي في المرتبة الثانية استفادة اللاعب نفسه فنيا من العرض وهل سيشارك مع فريقه الجديد ام لا، واخر المعايير هي القيمة المالية للعرض حيث لن يفرط الزمالك في لاعبيه بأقل من الأسعار التي حددتها إدارة الزمالك مسبقا.

فيما رفض مسئولو الزمالك فكرة إعادة اعارة الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندري الموسم الحالي، عقب انتهاء اعارته.

وتمسك مسئولو الزمالك ببيع اللاعب نهائيا في حالة رغبة إدارة الاتحاد السكندري أو أي نادي في ضم اللاعب للموسم المقبل سواءا داخل مصر أو خارجها ، وأكد مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي حددت مليون يورو سعر مبدئي لبيع سيسيه بعد تألقه مع الاتحاد السكندري المواسم الماضية، فضلا عن تلقي الزمالك عروضا شفهية من بعض الأندية الخليجية التي ترغب في شراء سيسيه بمبالغ تقترب من الرقم الذي حدده الزمالك .