فرج عامر: سموحة بطل الكأس الحقيقى 2014 و2018

جدة - عمرو شويل يرى فرج عامر رئيس نادى سموحة أن فريق الكرة بناديه شهد ظلما فى مسابقتى كأس مصر عامى 2014 ، 2018 التى حصل الزمالك على لقبهما .

و قال فرج عامر فى تعليق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر " : شكراكابتن حمادة صدقي خلال حوارةمع الكابتن أحمد شوبير وضح كيف سلب كأس مصرمن سموحة عام ٢٠١٤ ومنح للزمالك عنوة بخطة محكمة اشترك فيها اتحاد كرة القدم وشارك في تنفيذها الكابتن جهاد جريشة ، مهما مر الزمن لن ننسي ان سموحة هو بطل كاس مصر الحقيقي ٢٠١٤ وموسم ٢٠١٨ ، ولعن اللة قوم ضاع الحق.



فرج عامر

من ناحية أخرى وضع حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة برنامجا تأهيليا خاصا للاعبى الفريق المصابين تحسبا لعودة النشاط الكروى.

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كان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف المسابقة لنهاية الشهر الجارى بعد قرار مجلس الوزراء، بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم بأكلمه.

ويعانى سموحة من كثرة الإصابات بعد إصابة محمود عزت والسيد فريد المصاب منذ بداية المسابقة.

من ناحية أخرى ربط حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة الموافقة على رحيل حسام حسن مهاجم الفريق الأول لأحد ناديى الأهلى أو الزمالك إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع تعويض غياب اللاعب.