شكرا لقرائتكم فرص صلاح محسن فى العودة للأهلى تتضاءل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورحل صلاح محسن من الأهلي في ينايرالماضي لسمةخى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وشهدت اللفترة الماضية جدلاً حول عودة الللاعب من عدمها للقلعة الحمراء في ظل تضارب الأنباء.
ولم يحسم الأهلي موقف صلاح محسن النهائي من العودة لفريق بعد إنتهاء الإعارة لسموحة لكن الدلائل تثشير إلى أن اللاعب لن يعود في الموسم المقبل حيث تتجه النية لأستمرار إعارة اللاعب سواء في سموحة أو أي نادً أخر.
ويمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلي في إبرام صفقات تبادلية.
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى يحرص على إجراء اتصالات ببعض لاعبى الفريق المُعارين من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التدريبية خلال فترة تعليق النشاط الحالية بسبب وباء كورونا، خاصة أولئك اللاعبين المُرشحين للعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.
وطالب عبد الحفيظ من اللاعبين بضرورة الاعتناء بالتدريبات اليومية من اجل الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة تعليق النشاط الحالية.
واقترب أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية من العودة للأهلى يأتى فى مقدمتهم، محمد شريف وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم بجانب آخرين مُرشحون مازال يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق موقفهم قبل البت في مصيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فرص صلاح محسن فى العودة للأهلى تتضاءل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.