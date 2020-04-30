فرص صلاح محسن فى العودة للأهلى تتضاءل

جدة - عمرو شويل تضاءلت فرصة صلاح محسن مهاجم الأهلي المُعار لسموحة في العودة للقلعة الحمراء في الموسم المقبل ببسبب عدم حماس الكثيريين له في الفريق الأحمر بدعوى أنه لم يجتهد كثيراً خلال فترة تواجده في الأهلي لذا من الأفضل أن يستمر في تجربة الإعارة لأكتساب مزيداً من الخبرات والمهارات قبل العودة للأحمر مرة أخرى.

ورحل صلاح محسن من الأهلي في ينايرالماضي لسمةخى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وشهدت اللفترة الماضية جدلاً حول عودة الللاعب من عدمها للقلعة الحمراء في ظل تضارب الأنباء.

ولم يحسم الأهلي موقف صلاح محسن النهائي من العودة لفريق بعد إنتهاء الإعارة لسموحة لكن الدلائل تثشير إلى أن اللاعب لن يعود في الموسم المقبل حيث تتجه النية لأستمرار إعارة اللاعب سواء في سموحة أو أي نادً أخر.

ويمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلي في إبرام صفقات تبادلية.

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سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى يحرص على إجراء اتصالات ببعض لاعبى الفريق المُعارين من أجل الاطمئنان على سير برامجهم التدريبية خلال فترة تعليق النشاط الحالية بسبب وباء كورونا، خاصة أولئك اللاعبين المُرشحين للعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وطالب عبد الحفيظ من اللاعبين بضرورة الاعتناء بالتدريبات اليومية من اجل الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة تعليق النشاط الحالية.

واقترب أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية من العودة للأهلى يأتى فى مقدمتهم، محمد شريف وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم بجانب آخرين مُرشحون مازال يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق موقفهم قبل البت في مصيرهم.