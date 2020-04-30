شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. آمنة نصير : هذه هي رياضة الرسول المفضلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر عن الرياضة المفضلة لدى الرسول صلى الله عليه وسلم والتي حدثنا عنها فى أحاديثه النبوية الشريفة وتحدثت نصير عن الرياضات التى مارسها الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا : "السباحة والرماية وركوب الخيل والمصارعة".

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