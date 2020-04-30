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سيد عبد الحفيظ يتابع معارين الأهلى للاطمئنان على برامجهم التدريبية

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جدة - عمرو شويل حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على إجراء إتصالات ببعض لاعبي الفريق المُعارين من أجل الإطمئنان على سير برامجهم التدريبية خلال فترة تعليق النشاط الحالية بسبب خاصة أولئك اللاعبين المُرشحين للعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

 

ويمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلي في إبرام صفقات تبادلية.

 

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وطالب عبد الحفيظ من اللاعبين بضرورة الإعتناء بالتدريبات اليومية من اجل الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة تعليق النشاط الحالية. 

 

وأقترب أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية من العودة للأهلي يأتي في مقدمتهم ، محمد شريف وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم بجانب أخرون مُرشحون مازال يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق موقفهم قبل البت في مصيرهم.

 

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