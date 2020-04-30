شكرا لقرائتكم الشرطة الخاصة بتنظيم المباريات: تجمعات المشجعين ستلغي الموسم الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مارك روبرتس رئيس قسم الشرطة البريطانية الخاصة بتنظيم مباريات كرة القدم أن أي تجمع مشجعين مستقبلا سيكون سببا في إلغاء كرة القدم ببريطانيا.

وفي مقابلة مع "سكاي الإنجليزية" كشف روبرتس بأن عددا من الأندية لا ترغب باللعب في ملاعب محايدة وهو المقترح الذي تعمل عليه المنظمات الخاصة بكرة القدم في إنجلترا.

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وأضاف روبرتس: سيكون من الصعب لعب جميع المباريات المتبقية على ملاعب الفرق لذلك من المفترض أن تقام المواجهات في أماكن محايدة.

ضوئية من موقع سكاي

وشدد روبرتس على أن أي نوع من التجمعات الذي من الممكن أن يتسبب بمشاكل صحية في أماكن عامة سيعني توقف كرة القدم حينها.

وأوضح رئيس قسم الشرطة البريطانية الخاصة بتنظيم مباريات كرة القدم بأن الأمن والسلامة يأتيان أولا مضيفا بأن لعب المباريات في أماكن محايدة يعد الخيار الأمثل.