ديلي ميل: باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي باريس سان جيرمان توّج بلقب الدوري الفرنسي رغم عدم انتهاء الموسم (2019 - 2020).
الصحيفة البريطانية كشفت في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان توّج اللقب في وقت مبكر بسبب فيروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة نقلاً من صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن موقف الهبوط لم يتحدد هذه اللحظة.
ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي بـ 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن مارسيليا بعد مرور 28 جولة إلا أن النادي الباريسي يمتلك مباراة مؤجلة.
وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريه، أعلن في تصريحات خلال حواره لصحيفة "ليكيب"، أنه سيعتمد على الجدول الحالي من الدوري لتحديد البطل، لافتًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بقرار إلغاء الموسم.
جدير بالذكر أن إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، أعلن الثلاثاء الماضي، عن عدم قدرة بلاده على استئناف موسم 2019-2020 خلال الفترة المقبلة وتحديدًا حتى سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
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