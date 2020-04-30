الرياضة تتحدى كورونا .. محاولات إنجليزية .. استئناف تدريبات NBA ..والسويد بجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بالرغم من أن أصداء جائحة فيروس كورونا لازالت تٌلقي بظلالها على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الرياضية، إلا أن بعض الدول قررت عودة أنشطتها مع الالتزام بقواعد الصحة العامة والتباعد الاجتماعي.

ومن الناحية الرياضية، اضطرت بعض الدول لاتخاذ قرار بإلغاء منافساتها المحلية مثل هولندا وفرنسا نظرا لصعوبة خوض المباريات خلال الفترة الحالية.

على الجانب الآخر، تسعى اتحادات أخرى بشكل مستميت لاستكمال الموسم المحلي مثل إيطاليا، إنجلترا وألمانيا التي عادت أنديتها لخوض التدريبات قبل عدة أسابيع.

وفيما يلي نستعرض موقف الدول الأوروبية والعربية من النشاط الرياضي:

الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن عودة النشاط الكروي بشكل مبدئي في شهر أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد الإماراتي قد نشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر جاء فيه أن الاتحاد وبعد التشاور مع رابطة دوري المحترفين قرر إعادة النشاط الكروي في شهر أغسطس المقبل وذلك بشكل مبدئي بحسب البيان الرسمي.

وأضاف البيان أنه سيتم تقييم الوضع بصورة مستمرة مع الجهات المختصة وكذلك مع الاتحاد الدولي والأسيوي لكرة القدم.

إنجلترا

وفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن هناك آمال في استئناف المسابقات في الثامن يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل، بين الأندية لمناقشة كيفية إقامة المباريات الـ92 المتبقية بدون جماهير.

وذكرت (BBC) أن النية هي استكمال الموسم بنهاية يوليو، وقد قامت بعض الأندية بالفعل بإعادة فتح مقرات التدريب للاعبين للتدرب بشكل فردي مثل أرسنال وتوتنهام.

وفي الوقت ذاته، إذا كان هناك نية لاستئناف المسابقة في أوائل يونيو سيتطلب الأمر التدريب بشكل جماعي بداية من 18 مايو المقبل.

إسبانيا

يرجح أن ينتظر المشجعون في إسبانيا فترة أطول لرؤية فرقهم مرة أخرى بعد أن استبعد وزير الصحة سالفادور إيلا عودة المباريات قبل الصيف المقبل.

وقال إيلا إن إعطاء الأولوية لكرة القدم سيكون أمرا غير معقولا، فيما لايزال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري مصرا على أنه يجب إنهاء الدوري ، لتجنب الخسائر الفادحة ، حيث تواجه الأندية واللاعبون عقوبات إذا رفضوا اللعب.

إيطاليا

بعد إعلان الحكومة تخفيف قيود الإغلاق، أصبح بمقدور أندية الدوري الإيطالي العودة للتدريبات.

وكان وزير الرياضة الايطالي قد سبق وأعلن عودة التدريبات الفردية في الثامن من مايو المقبل، على أن تستأنف الجماعية في 18 من الشهر ذاته.

ويتبقى 12 مرحلة من مسابقة الدوري، حيث من الممكن أن تعود المنافسات في شهر يونيو المقبل، ولكن بدون حضور جماهيري.

فرنسا

أعلن نويل لو جريه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قبل ساعات قليلة، صعوبة استكمال الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا.

وقال الوزير إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بقرار إلغاء الموسم (2020 - 2021)، لافتًا إلى أنه أبلغ الاتحاد الأوروبي "يويفا" بقرار الإلغاء.

ألمانيا

توقف الدوري الألماني منذ منتصف مارس الماضي، لكن هناك آمال بعودته مجددا في شهر مايو المقبل تحت إجراءات صحية مشددة.

ويرغب مسؤولي الدوري ورؤساء الأندية استئناف الموسم، بينما اعترض البعض على منح كرة القدم وضعًا خاصًا في ظل الأزمة، بينما لا ترغب روابط المشجعين في إقامة المباريات بدون حضور جماهيري.

وأوضحت مجلة "كيكر" الرياضية أن هناك عدة اجراءات قدمتها رابطة الدوري الألماني ضمن مساعيها لاستئناف المنافسات.

وأضافت الصحيفة أن الرابطة تعتزم إجراء اختبارين منفصلين على الأقل قبل بدء التدريبات الجماعية، وذلك سعيا لضمان منع انتشار العدوى خلال التدريبات.

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وأشار التقرير إلى أنه لم يجر بعد تحديد كيفية التعامل مع الأشخاص في الفرق والأجهزة الإدارية، الذين ينتمون إلى قائمة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

ويعاني العديد من الأشخاص في البوندسليجا من الربو أو السكري أو مشكلات في الجهاز التنفسي، وبالتالي يواجهون المخاطر بشكل أكبر في ظل أزمة الوباء.

ومن المقرر أن تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا عن بعد مع رؤساء وزراء الولايات اليوم الخميس، وسيكون الدوري الألماني ضمن جدول الأعمال، ويأمل مسؤولو الكرة وجماهيرها في أن يشهد المؤتمر نتائج إيجابية فيما يتعلق بتمهيد الطريق لعودة كرة القدم المتوقفة منذ منتصف مارس، في وقت ما الشهر المقبل.

بلجيكا

أوصت رابطة الدوري البلجيكي بإلغاء الموسم، لكن القرار النهائي لم يّتخذ حتى الآن.

وتنتظر رابطة الدوري البلجيكي موقف مجلس الأمن القومي للبلاد، في ظل تصويت متوقع أوائل مايو المقبل.

هولندا

تم إلغاء الدوري الهولندي مع عدم الإعلان عن بطل المسابقة أو الفرق الهابطة للدرجة الثانية.

وتم الاستقرار على أن ترتيب الجدول الحالي هو الذي سيحسم هوية الأندية المتأهلة للمنافسات الأوروبية.

القرار لم يلق ترحيبا من جميع الأندية، فقد أعلن نادي أوتريخت اعتراضه على هذا القرار باعتباره خاض جولات أقل من المنافسين المباشرين.

السويد

قررت رابطة الدوري استئناف البطولة في الرابع عشر من يونيو المقبل بحضور جماهيري.

كما قالت الرابطة إنها ستواصل التشاور مع السلطات ومراقبة التوصيات الصحية.

روسيا

تحاول السلطات الروسية العمل على استئناف مباريات كرة القدم مرة أخرى في أواخر يونيو المقبل ليختتم الموسم في الثاني من أغسطس المقبل.

ويتبقى ثماني مراحل من الدوري، وفي حال عدم اكتمالها سيتم إلغاء الهبوط، وزيادة عدد الأندية في الدرجة الأولى إلى 18 الموسم المقبل كإجراء مؤقت.

رياضات أخرى

دوري الهوكي

أعلنت رابطة دوري الهوكي الوطني (NHL) ورابطة لاعبيه (NHLPE) ، في بيان مشترك مساء أمس الأربعاء أن المسابقة حددت الخطوات الأولى اللازمة لاستئناف منافسات موسم 2019 / 2020 في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف البيان أنه من المفترض الانتقال من حالة العزل الذاتي إلى استئناف التدريبات مجددا خلال الأشهر المقبلة، لكن رابطة الدوري "لم تتخذ أي قرارات" و"لم تحدد إطارا زمنيا" لاستئناف اللعب.

وبعد توقف المنافسات في 12 مارس، دخل الدوري في "المرحلة الأولى" التي شهدت توصية جميع لاعبي الهوكي والعاملين بالعزل الذاتي.

وأضاف البيان أن رابطة الدوري تتطلع "في ضوء التطورات الأخيرة فى التجمعات المحلية لبعض الأندية" إلى الانتقال للمرحلة الثانية، والتي تشهد السماح للاعبي الهوكي ببدء التدريب في مجموعات صغيرة بمنشآت التدريب.

ولم يجر تحديد موعد المرحلة الثانية لكن البيان ذكر أن الرابطة تتوقع الانتقال من مرحلة العزل الذاتي خلال النصف الثاني من أيار/ماي,

دوري كرة السلة

تستعد الفرق المنافسة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للعودة للتدريبات قريبا بعد فترة توقف طويلة بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "يو اس ايه توداي" عن مصدر مطلع قوله أن فرق دوري كرة السلة الأمريكي ستستأنف التدريبات يوم الجمعة المقبل في المدن والولايات التي خففت إجراءات العزل المنزلي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لأن رابطة دوري كرة السلة لم تعلن عن الامر، أنه سيتم فتح الملاعب فقط للعمل الفردي وليس الجماعي.

واستأنفت ولايتا تكساس وجورجيا الحياة الطبيعية بشكل نسبي مع استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، لكن أغلب الولايات الأمريكية لازالت تطبق إجراءات العزل المنزلي بسبب جائحة كورونا مع نقص الفحوصات وعدم التوصل لمصل للفيروس حتى الآن.

توقفت مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين منذ 11 مارس الماضي بسبب وباء "كورونا".