وسط اهتمام موناكو.. الأهلي يقدم عرضًا مغريًا لضم هداف مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي قدّم عرضًا مغريًا لنادي مازيمبي الكونغولي من أجل الحصول على خدمات المهاجم الشاب جاكسون موليكا في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية نقلاً من شبكة "ESPN"، فإن إدارة الأهلي قدمت عرضًا بـ2.5مليون دولار من أجل استقدام موليكا.

وأضافت الصحيفة، أن العرض سيشمل أيضًا حصول الهداف الشاب على راتب سنوي يُقدر بمليون دولار.

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ورغم قوة العرض المالي إلا أن موليكا يرغب في خوض تجربة الاحتراف في أوروبا بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وأشارت إلى أن موليكا وضع أولوية الانتقال إلى أوروبا خاصة بعد وجود اهتمام من فريق "الإمارة" موناكو.

صاحب الـ20 عامًا استطاع أن يكون أحد الأسماء البارزة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم على الرغم من خروج فريقه نظرًا لتسجيله سبعة أهداف في عشر مباريات.

جدير بالذكر أن إدارة مازيمبي أصدرت بيانًا رسميًا خلال الفترة الماضية نفت من خلاله وجود مفاوضات مع الأهلي لضم اللاعب بصورة نهائية.