محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: صرح محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن اتحاد الكرة المصري اشترك لمنح نادي الزمالك لقب كأس مصر نسخة 2014. وكان نادي الزمالك توّج بلقب كأس مصر على حساب سموحة بالفوز بهدف دون رد خلال نسخة (2014)، كما كرر النادي الأبيض الفوز على الفريق السكندري بنفس البطولة خلال نسخة (2018). وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية "تويتر"، صباح الخميس :"شكرًا كابتن حمادة صدقي خلال حواره مع أحمد شوبير، ووضح كيف سلب كأس مصر من سموحة عام 2014". Advertisements وتابع :"اتحاد الكرة منح الزمالك عنوة بعد خطة محكمة شارك في تنفيذها جهاد جريشة". وأنهى رئيس سموحة :"الزمن لن ينسى أن سموحة هو البطل الحقيقي للكأس 2014 و2018، ولعن الله قوم ضاع الحق". جدير بالذكر أن حمادة صدقي المدير الفني الحالي لفريق سموحة، أكد في تصريحات تليفزيونية أن ناديه تم إجباره خلال نسخة (2014) من أجل خوض نهائي الكأس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: اتحاد الكرة اشترك لمنح الكأس عنوة للزمالك.. سموحة هو بطل 2014 و2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.