"مباريات الأشباح".. طبيب نفسي يعدد فوائد غياب الجماهير في بوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- (د ب أ):

أبدى الطبيب النفسي الشهير النمساوي راينهارد هالر، تأييده لمقترح استئناف مباريات كرة القدم على أن تقام بدون حضور جماهير، قائلا إن ذلك سيكون جيدا لصحة اللاعبين ومعنويات المشجعين، خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال هالر في مقابلة لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية اليوم الخميس، إنه لا يحب مصطلح "مباريات الأشباح"، الذي يستخدم على نطاق واسع.

وأضاف :"من هم الأشباح؟ لاعبو كرة القدم، أم المشجعين غير المتواجدين أم أن هناك شيئ يحوم فوق الاستاد الخالي؟."

لكنه قال إن خيار إقامة المباريات بدون جمهور، هو جيد في ضوء الظروف الحالية.

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وأضاف هالر "بالطبع كان الأفضل أن تحضر روح الجماهير، من خلال امتلاء الاستادات. ولكن من حيث الاحتياجات النفسية، يمكن حتى للمباراة بدون جمهور أن تفعل الكثير."

وقال الطبيب النفسي والاستشاري البالغ من العمر 68 عاما إن نسب عالية من العدوانية والإحباط تراكمت لدى الناس خلال أزمة وباء كورونا.

وأضاف أن إقامة المباريات بدون جماهير، ستشكل طريقة صحية للاعبين والمشجعين لبذل الطاقة وتوجيه مشاعرهم الجياشة.

وذكرت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية عبر موقعها على الإنترنت مساء أمس الأربعاء أن اختبارات إقامة المباريات بدون جمهور في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم بألمانيا، ستبدأ اليوم الخميس.

وتعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا عن بعد مع رؤساء وزراء الولايات اليوم الخميس، وسيكون الدوري الألماني ضمن جدول الأعمال، ويأمل مسؤولو الكرة وجماهيرها في أن يشهد المؤتمر نتائج إيجابية فيما يتعلق بعودة كرة القدم المتوقفة منذ منتصف مارس.