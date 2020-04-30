لماذا استقال الخطيب من منصب مدير المنتخب؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في نوفمبر 1995، كان المنتخب الوطني الأول تحت قيادة المدرب الهولندي رود كرول الذي فشل في قيادة مصر لعبور الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدف أمام زامبيا.

لم يستمر كرول في منصبه كمدرب للفراعنة طويلا، وخلال فترة عمله لم يخض سوى 4 مباريات رسمية حقق الفوز في اثنين وخسر في مثلهما.

بنهاية شهر يونيو 1996، انتهى عمل المدرب الهولندي مع المنتخب الوطني، وعين اتحاد الكرة -برئاسة سمير زاهر وقتها- فاروق جعفر مديرا فنيا للفراعنة، كما استعان بمحمود الخطيب في منصب المدير العام للمنتخب.

عمل الجهاز الفني "الوطني" لم يدم طويلا هو الآخر، ولم يشهد خوض أي مباريات رسمية أو ودية، ولعل أبزر ما يميز تلك الفترة ما قيل عن محمود الخطيب وفاروق جعفر.

زعم البعض حينها نشوب خلافات جمة بين الخطيب وجعفر، وهو الأمر الذي أجبر اتحاد الكرة على التفكير في تغيير الجهاز بعد فترة وجيزة لم تشهد الحكم على المستوى الفني للمنتخب تحت قيادة نجم الزمالك الأسبق.

لم يبق من تلك الفترة سوى ردة فعل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، بعد علمه بمفاوضات اتحاد الكرة مع جهاز فني آخر دون علمه.

يحكي الخطيب في مقطع فيديو سابق: "أنا وفاروق زمايل عُمر ولن أسمح لأحد أن يعبث بصداقتي معه، لم يحدث بيني وبينه أية مشكلات".

يضيف نجم الأهلي السابق ورئيسه الحالي: "الأزمة جاءت من اتحاد الكرة نفسه الذي أعطي لى نفس المهام والسلطات التي أعطاها لفاروق".

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وتابع: "تم الاتفاق معي على تولي مسئولية المدير العام للمنتخب والمسئول الأول عنه، واتفقوا مع فاروق على الأمر ذاته، لا يمكن أن يتم تكليف شخصين بنفس المهمة".

وواصل: "أتسائل من زرع بذرة الخلاف بيني وبين فاروق، هل كانت بذرة لتعليق عليها فشل المنتخب؟!".

وأكمل: "الدليل على صحة قولي هو طلب مجلس إدارة الاتحاد تقرير عن الفترة السابقة مني ومن فاروق".

وعن سبب الاستقالة قال الخطيب: "عقب اجتماع الجبلاية بيوم واحد، تواصل معي سمير زاهر وطلب مني الحضور للجلسو مع أحد المسئولين عن شركات السياحة الذي عرض علينا توفير طائرة خاصة لنقل اللاعبين إلى ليبريا قبل مباراتنا ضدهم، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة بشأن الأمر".

وأردف: "فوجئت بعدها بتواصل عضوين من الاتحاد معي وطلبوا مني سرعة تقديم التقرير الخاص بي، وبالفعل سلمته بعدها بساعات".

يواصل الخطيب حديثه: "أثناء عودتي إلى المنزل تواصلت مع رئيس الاتحاد لإبلاغه بما حدث في جلستي مع شركة السياحة وقيل لي إنه سافر إلى دمياط لحضور واجب عزاء".

يكمل لاعب الأهلي الاسبق: "توقفت عند أحد بائعي الجرائد وفوجئت بما نشرته جريدة الأهرام في صفحتها الأولى عن سفر رئيس اتحاد الكرة وأمين الصندوف إلى عمان للاتفاق مع مدير فني جديد لتولي المهمة الفنية للمنتخب".

يقول الخطيب: "لم أفكر حينها ماهو التصرف الصحيح للرد على ما حدث، كان من حقهم الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني بشكل أفضل، فضلت تقديم استقالتي ورد المبلغ الذي تقايضته خلال الأشهر الماضية حفاظا على كرامتي وتاريخي".