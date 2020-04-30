تقارير: ليفربول يقترب من صفقة هجومية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اختار الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزيج، الرحيل إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلاً عن "بيلد" الألمانية، قالت إن فيرنر رفض الانتقال لبايرن ميونيخ مفضلاً العمل مع مواطنه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات فيرنر السابقة حول رغبته في اللعب بصفوف ليفربول من الموسم المقبل.

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وكشفت الصحيفة أن انتقال فيرنر إلى ليفربول سيكلف خزينة الأخير لما يقرب من 52 مليون جنيه إسترليني.

انتقال فيرنر إلى ليفربول سيدعم الجانب الهجومي لدى "الريدز" في ظل تواجد الثلاثي الخطير روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني.

فيرنر البالغ من العمر 24 عامًا ارتبط بالانتقال للدوري الإنجليزي حيث دخل اهتمامات كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي إلا أن الألماني يُفضل الرحيل لميرسيسايد عبر بوابة ليفربول.

ويُقدم فيرنر مستوى مميز رفقة لايبزيج خلال هذا الموسم حيث شارك المهاجم الألماني في 36 مباراة سجل من خلالها 27 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة.