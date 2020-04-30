تحدث حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، عن نهائي كأس مصر 2014 أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن طرد طارق حامد معهم سببخسارتهم للقب.
وأضاف حمادة صدقي في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير:" و كان الأمر بيدي لماخضت نهائي كأس مصر 2014 أمام الزمالك".
وتابع:" طرد طارق حامد أمام الزمالك في نهائي كأس مصر 2014 أحد أسباب الخسارة".
وأشار: " حافلة فريق سموحة تعرضت للتحطيم قبل مواجهة الزمالك 2014".
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة صدقي يعلق على خسارة كأس مصر أمام الزمالك في 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.