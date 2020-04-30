حمادة صدقي يعلق على خسارة كأس مصر أمام الزمالك في 2014

تحدث حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، عن نهائي كأس مصر 2014 أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن طرد طارق حامد معهم سبب

خسارتهم للقب.

وأضاف حمادة صدقي في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير:" و كان الأمر بيدي لما

خضت نهائي كأس مصر 2014 أمام الزمالك".

وتابع:" طرد طارق حامد أمام الزمالك في نهائي كأس مصر 2014 أحد أسباب الخسارة".

وأشار: " حافلة فريق سموحة تعرضت للتحطيم قبل مواجهة الزمالك 2014".