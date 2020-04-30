إبراهيم سعيد: هذا سبب تراجع الإسماعيلي

أكد إبراهيم سعيد، مُحلل فريق البريمو، أن سبب تراجع الإسماعيلي عن تحقيق البطولات والألقاب هو عدم وجود تخطيط مناسب وسوء اختيارات اللاعبين وطريقة التعامل معهم.

أضاف سعيد، خلال استضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"، مع الإعلامي إسلام صادق، أن عدم احتفاظ فريق الإسماعيلي بأهم اللاعبين وخروجهم

الدائم من النادي للاحتراف وراء تراجعهم عن تحقيق الألقاب والمشاركة في البطولات الأفريقية.

وتابع، إذا احتفظ الإسماعيلي بنجومه فسيكون له شأن قوي من خلال المنافسة على جميع الألقاب والوجود ضمن الكبار.