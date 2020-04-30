إبراهيم سعيد: المدرب الأجنبي أفضل للأهلي والزمالك

أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني الأسبق، أن المدرب الأجنبي هو الخيار الأنسب لفريقي الأهلي والزمالك.
أضاف سعيد، خلال إستضافته لبرنامج "البريمو"، على قناة "Ten"، مع الإعلامي إسلام صادق، أنشخصية المدرب هي من تقود الفريق إلى تحقيق البطولات والألقاب مع الفرق الكبيرة، مشيراً إلى أن وجود المدرب الأجنبي مع الأهلي والزمالك كان له تأثير إيجابي على اللاعبين بالتزامهم بالتعليمات كافة سواء داخل أو خارج الملعب.
وأشار إلى أن الاستفادة من وجود المدرب الأجنبي يعود بالنفع على المنتخب الوطني، كما حدث في الـ3 بطولات أفريقيا، لالتزام اللاعبين وتقديم الآداء المطلوب داخل الملعب.
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