قال حمادة صدقي، المدير الفني لنادي سموحة، إنه اتفق مع لاعبي الفريق على تخفيض الرواتب بنسبة 25% بعد أن تنازلت عن50% من راتبي.
أضاف حمادة صدقي في تصريحات لملعب ONTIME مع شوبير: نرغب فيسموحة في استكمال مسابقتي الدوري والكأس".
وتابع: "لاعبو الفريق الكبار تجاوبوا بشكل رائع مع اقتراحي بتخفيض الرواتب وتأجيل بعض المستحقات".
وأضاف: "كل الاحتمالات واردة في حالة عودة الدوري أو إلغائه".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب سموحة: أتفقت مع لاعبي الفريق على تخفيض رواتبهم بنسبة 25% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.