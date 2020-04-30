مدرب سموحة: أتفقت مع لاعبي الفريق على تخفيض رواتبهم بنسبة 25%

قال حمادة صدقي، المدير الفني لنادي سموحة، إنه اتفق مع لاعبي الفريق على تخفيض الرواتب بنسبة 25% بعد أن تنازلت عن

50% من راتبي.

أضاف حمادة صدقي في تصريحات لملعب ONTIME مع شوبير: نرغب في

سموحة في استكمال مسابقتي الدوري والكأس".وتابع: "لاعبو الفريق الكبار تجاوبوا بشكل رائع مع اقتراحي بتخفيض الرواتب وتأجيل بعض المستحقات".وأضاف: "كل الاحتمالات واردة في حالة عودة الدوري أو إلغائه".