حمادة صدقي: نرغب في استئناف الدوري الممتاز

قال حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، إنه يرغب في استكمال مسابقتي الدوري الممتاز والكأس.

أضاف حمادة صدقي في تصريحات لـملعب ONTIME مع شوبير: نرغب في سموحة في استكمال مسابقتي الدوري والكأس".

وتابع: "حريصون في سموحة على عقد اجتماع بشكل أسبوعي منذ توقف النشاط منتصف مارس".

وأشار مدرب سموحة: "قد تتضح الصورة بخصوص عودة النشاط الكروي بعد عيد الفطر المبارك". لـملعب ONTIME مع شوبير: نرغب في سموحة في استكمال مسابقتي الدوري والكأس".وتابع: "حريصون في سموحة على عقد اجتماع بشكل أسبوعي منذ توقف النشاط منتصف مارس".وأشار مدرب سموحة: "قد تتضح الصورة بخصوص عودة النشاط الكروي بعد عيد الفطر المبارك".

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