إبراهيم سعيد يوضح وجه الاستفادة الوحيد من إلغاء الدوري هذا الموسم

قال إبراهيم سعيد، مُحلل فريق البريمو، إنه في حال اتخاذ قرار بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، سيكون المُستفاد الأكبر هو المنتخب الوطني.
أضاف سعيد، خلال استضافته لبرنامج "البريمو"على قناة "Ten"، مع الإعلامي إسلام صادق، أن إلغاء الدوري والبدء للتحضير للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة سيعود بالنفع الأكبر على المنتخب لاستعداد اللاعبين وعودة لياقتهم البدنية، خصوصًا بعد توقف الدوري وابتعادهم عن التدريبات فترة طويلة.
وتابع، لابد من منح اللاعبين وقتًا كافيًا للعودة إلى مستواهم قبل عودة الدوري ،وسيكون المستفيد الأكبر في هذه الحالة المنتخبان الوطني والأولمبي.
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