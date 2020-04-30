رياضة | آس الإسبانية: مهمة ريال مدريد في ضم القاطرة تتعقد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر آس الإسبانية: مهمة ريال مدريد في ضم القاطرة تتعقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة آس الإسبانية، ان ريال مدريد يواجه صعوبة كبيرة في ضم نجم رين الفرنسي إدواردو كامافينجا، والذي يأتي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق "الملكي".

ويضع المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، اللاعب كامافينجا في مقدمة اللاعبين المرغوب التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق خاصة في ظل السن الصغيرة للاعب البالغ من العمر 17 عاماً وموهبته الرائعة.

ولكن آس أشارت إلى أن مهمة الريال في ضم اللاعب لن تكون يسيرة، لاسيما وأن الملاك الجدد لنادي رين من المليارديرات ومن المشجعين بحرارة للفريق ما يعني أنهم لن يفرطوا بسهولة في هذا اللاعب الشاب الذي يمثل جوهرة الفريق.

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وقالت الصحيفة أنه تم تحديد سعر للاعب بـ50مليون يورو، ومما يضاعف من صعوبة الموقف على الريال أن اللاعب مرتبط مع رين بعقد يمتد حتى 2022، كما لا يوجد بالعقد أي بند يتيح له الرحيل عن صفوف الفريق.

وقد يلجأ رين إلى محاولة الحصول من الريال على مزيد من المال طبقاً لتقديره لقيمة اللاعب في نهاية الموسم الحالي، حسبما أفادت آس.

وإذا قررت عائلة بينو المالكة للنادي الاحتفاظ باللاعب الناشئ ضمن صفوف الفريق لعام آخر، فلن يستطيع الريال عمل أي شيء.