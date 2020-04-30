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رياضة | لابورتا: ريال مدريد لا يفوز بدوري الأبطال في عهدي

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر لابورتا: لا يفوز بدوري الأبطال في عهدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خوان لابورتا رئيس نادي السابق أنه سيعلن قبل نهاية العام الحالي موقفه من الانتخابات المقبلة سواء بالترشح من عدمه.

 

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وقال لابورتا إنه حال فاز بالانتخابات فسيعيد النجم البرازيلي دا سيلفا إلى برشلونة ولن يواجه ليونيل أي مشكلة بتجديد عقده.

 

وأوضح أنه في فترته السابقة، لم يستطع الغريم التقليدي ريال مدريد الفوز بلقب ، حيث قال: " في وقتي شاهدت برشلونه بطلاً لأوروبا والليجا، وريال مدريد جعلته يعاني".

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