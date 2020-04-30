رياضة | لابورتا: ريال مدريد لا يفوز بدوري الأبطال في عهدي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر لابورتا: ريال مدريد لا يفوز بدوري الأبطال في عهدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق أنه سيعلن قبل نهاية العام الحالي موقفه من الانتخابات المقبلة سواء بالترشح من عدمه.
وقال لابورتا إنه حال فاز بالانتخابات فسيعيد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة ولن يواجه ليونيل ميسي أي مشكلة بتجديد عقده.
وأوضح أنه في فترته السابقة، لم يستطع الغريم التقليدي ريال مدريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث قال: " في وقتي شاهدت برشلونه بطلاً لأوروبا والليجا، وريال مدريد جعلته يعاني".