رياضة | تمديد تعليق الكرة الجزائرية حتى مايو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تمديد تعليق الكرة الجزائرية حتى مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الرياضة بالجزائر اليوم الأربعاء، تمديد تعليق جميع الأنشطة الرياضية وغلق المنشآت الرياضية حتى 14 مايو (أيار) المقبل، ضمن جهود الحكومة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وبررت الوزارة استمرار تعليق النشاط الرياضي بقرار رئيس الوزراء المتعلق بتمديد الحجر الصحي ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له 15 يوماً إضافية أي من 30 أبريل (نيسان) الجاري حتى 14 مايو (أيار) المقبل.

يذكر أن النشاط الرياضي في الجزائر متوقف منذ 16 مارس (آذار) الماضي، على خلفية التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا.