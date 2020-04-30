رياضة | ريال مدريد يحدد سعر نجم أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد سعر نجم أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مستقبل داني سيبايوس نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني المعار إلى فريق أرسنال الإنجليزي لنهاية الموسم غامضًا

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أرسنال سيتوجب عليه دفع 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني) في حال أراد التعاقد مع سيبايوس.

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وكان اللاعب الشاب صاحب الـ23 عاماً قد أكد أنه لم يتحدث مع زيدان منذ رحيله عن الفريق، في حين أن المدرب الفرنسي لايضع اللاعب ضمن خياراته في الموسم المقبل.

وانضم سيبايوس إلى ريال مدريد في 2017، وخاض مع الملكي 56 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين، بينما لعب مع أرسنال 24 مباراة وسجل هدفًا وصنع هدفين.