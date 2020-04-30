شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس تورينو يتبرّع براتبه للاعمال الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 قرّر رئيس نادي تورنيو الايطالي، أوربانو كايرو، التبرّع براتب أربعة أشهر له كرئيس، وذلك دعمًا للأعمال الخيرية في سبيل مكافحة ​فيروس كورونا​.

وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن مجموع رواتب أشهر آذار ونيسان وايار وحزيران يصل إلى 500 ألف يورو. وتتوقف جميع مباريات ​الدوري الايطالي​ لكرة القدم منذ شهر آذار الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا التي ضربت البلاد والعالم أجمع، وحتّى الآن لا يوجد قرار واضح بشأن إستئناف الموسم من عدمه، وهناك خشية من إتخاذ قرار مثلما فعلت فرنسا بإلغاء المسابقة.

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