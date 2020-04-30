ادارة مان يونايتد تدعم سولسكاير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

اكد اد ​وودوارد​ نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي دعم ادارة النادي للمدرب الحالي للفريق النروجي اولي غونار سولسكاير.

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وقال وودوارد: "تريد الادارة ان يستمر معنا السيد سولسكاير وسوف تدعم الفريق بصفقات جديدة من اجل استكمال ما قد تم بناؤه في المواسم الماضية".

وأضاف : "هدفنا الألقاب والعودة إلى القمة مرة أخرى ولكن علينا تجاوز المرحلة الحالية والتحدث في كرة القدم بعد ذلك".

اما عن صفقات الفريق فقال : "هناك واقع اقتصادي صعب تعيشه جميع الأندية بعد توقف المباريات وكرة القدم لذا علينا عدم التحدث في هذه الامور الان".