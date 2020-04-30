شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة البريطانية تضع برنامجها لعودة مباريات الدوري الانكليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 اكدت صحيفة ميرور الإنكليزية أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس ​جونسون​ اعطى الضوء الأخضر لإدارة الدوري الممتاز لتنفيذ برنامج عودة لاستكمال منافسات البطولة.

الحكومة وضعت شروطها امام ادارةالدوري لاستئناف البطولة وهي: Advertisements العودة الى التدريبات الفردية للاعبين ببداية شهر ايار المقبل والمشاركة في التدريبات الجماعية بنهاية الشهر نفسه وعودة المباريات في الأسبوع الثاني من شهر حزيران القادم. تتعهد الحكومة بتقديم الخدمات اللازمة للملاعب كالخدمات الشرطية والطبية بينما اجراء التحاليل بشكل دوري فهي على نفقة ادارة الدوري. يذكر ان اجتماعا سيعقد نهار الجمعة لاتخاذ القرار النهائي اما المضي قدما بهذه الورقة والا فمصير الليغ 1 سينتقل الى البريميرليغ.

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