شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتشتينو: سأعود يوما ما الى توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 انهى المدرب الارجنتيني ماوريسيو ​بوتشتينو​ 4 مواسم ناجحة مع فريقه السابق ​توتنهام​ قبل ان يرحل دون ان يحقق اي لقب. واكد المدرب أنه يتمنى انيحظى بفرصة أخرى مع الفريق ليقوده للفوز بلقب.

Advertisements وقال بوتشتينو: "في أعماق قلبي أثق أنني سألتقي مرة أخرىمع توتنهام. لقد كانت رحلة مذهلة وكنا قريبين من الفوز بألقاب مثل الدوري الممتاز ودوري الأبطال ولكن". واضاف: "افكر حاليا بالمشروع المقبل في مسيرتي لكن بالتأكيد في أعماقي أريد العودة مرة أخرى". وتابع: "قبل أن أموت أريد تدريب توتنهام مرة أخرى والفوز بلقب واحد لأنني أريد أن أشعر ما الذي يعنيه الفوز بلقب مع توتنهام وستكون فرصة جيدة لرد الجميل".

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