- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فونسيكا يريد ضمّ بيدرو إلى روما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020
كشفت صحيفة لاغازينا ديلو سبورت الايطالية أن المدير الفني لنادي روما الايطالي باولو فونسيكا، يرغب في الحصول على خدمات لاعب نادي تشيسي بيدرو رودريغيز، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.
بيدرو ينتهي عقده مع البلوز في شهر حزيران المقبل، وسيكون بإمكانه الرحيل إلى أي فريق آخر، بشكل حرّ ومجاني.
وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ33 عاما يُعجب فونسيكا وأبلغ مسؤولي النادي بالتحرك لضمه، مضيفة أن النادي العاصمي قد تواصل بالفعل مع وكيل أعمال اللاعب، وعرضوا عليه راتبًا سنويًا قدره 3 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر فونسيكا يريد ضمّ بيدرو إلى روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.