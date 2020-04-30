فونسيكا يريد ضمّ بيدرو إلى روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

كشفت صحيفة لاغازينا ديلو سبورت الايطالية أن المدير الفني لنادي ​روما الايطالي​ ​باولو فونسيكا​، يرغب في الحصول على خدمات لاعب نادي تشيسي ​بيدرو​ رودريغيز، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.



بيدرو ينتهي عقده مع البلوز في شهر حزيران المقبل، وسيكون بإمكانه الرحيل إلى أي فريق آخر، بشكل حرّ ومجاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ33 عاما يُعجب فونسيكا وأبلغ مسؤولي النادي بالتحرك لضمه، مضيفة أن النادي العاصمي قد تواصل بالفعل مع وكيل أعمال اللاعب، وعرضوا عليه راتبًا سنويًا قدره 3 مليون يورو.