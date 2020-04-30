ميلان سيحصّن رومانيولي من أطماع برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي ​ميلان​ يسعى إلى تجديد عقد قائده ​أليسيو رومانيولي​ Alessio Romagnoli، خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الروسونيرو قد بدأوا مفاوضاتهم مع وكيل أعمال اللاعب لتجديد العقد الذي يمتد إلى عام 2022، ورفع راتبه.

وتابعت الصحيفة أن هذا التّحرك من قبل النادي الايطالي يأتي بعد الأخبار التي تحدثت عن رغبة نادي ​برشلونة​ في الحصول على خدمات صاحب الـ25 عاما.

ويلعب رومانيولي في صفوف ميلان منذ عام 2015، قادما من نادي روما.