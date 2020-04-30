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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارتينيز: تأجيل اليورو ساهم بتعافي هازارد من الاصابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020
اكد مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم روبرتو مارتينيز ان تاجيل بطولة يورو 2020 الى العام المقبل ساهم بشكل كبير في تعافي نجم المنتخب وريال مدريد الاسباني ايدين هازارد من الإصابة الأخيرة له.
وقال مارتينيز: "كنا متفائلين جدًا بأن هازارد سيكون معنا في اليورو وأعتقد أنه كان لديه ردة فعل جيدة جدًا بعد العملية".
وأضاف : "التوقف سمح لهازارد بالتركيز على التعافي دون أن يشعر بالقلق من الرغبة في أن يكون على أرض الملعب لا مباريات لا كأس يورو وهذا قد ساعدنا".
وتابع : "نحن على اتصال ولدينا دائمًا الكثير من المعلومات من خلال الخدمات الطبية وكل شيء كان إيجابيًا جدًا".
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