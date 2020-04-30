مارتينيز: تأجيل اليورو ساهم بتعافي هازارد من الاصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

اكد مدرب ​منتخب بلجيكا​ لكرة القدم روبرتو ​مارتينيز​ ان تاجيل بطولة ​يورو 2020​ الى العام المقبل ساهم بشكل كبير في تعافي نجم المنتخب وريال مدريد الاسباني ايدين ​هازارد​ من الإصابة الأخيرة له.

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وقال مارتينيز: "‏كنا متفائلين جدًا بأن هازارد سيكون معنا في اليورو وأعتقد أنه كان لديه ردة فعل جيدة جدًا بعد العملية".

وأضاف : "التوقف سمح لهازارد بالتركيز على التعافي دون أن يشعر بالقلق من الرغبة في أن يكون على أرض الملعب لا مباريات لا كأس يورو وهذا قد ساعدنا".

وتابع : "نحن على اتصال ولدينا دائمًا الكثير من المعلومات من خلال الخدمات الطبية وكل شيء كان إيجابيًا جدًا".