شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يعايد شتيغن بمناسبة عيد ميلاده الـ28 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 نشر نادي ​برشلونة​ الاسباني تغريدة عبر حسابه في تويتر، عايد فيها نجمه الألماني وحارس مرمى الفريق ​مارك أندريه تير شتيغن​ بمناسبة عيد ميلاده الـ28.

ويلعب شتيغن في صفوف برشلونة منذ عام 2014 قادما من بوروسيا مونشغلادباخ، وحقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا مرّة واحدة وكأس العالم للأندية، وكأس الملك الاسباني أربع مرات والسوبر الاسباني مرتين و​الدوري الاسباني​ أربع مرات والسوبر الاوروبي مرة واحدة.

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