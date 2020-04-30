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ناد جديد يدخل على خط المهتمين بنجم اتلتيكو مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

دخل نادي الانكليزي على خط الاندية المهتمة بالتعاقد مع نجم وسط نادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني ​توماس بارتي​ خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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توماس بارتي هو احد نجوم فريق أتليتكو مدريد هذا الموسم بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباريات الفريق.

ويتنافس تشيلسي مع إنتر ميلانو الايطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد وآرسنال الانكليزيين على خدمات الدولي الغاني.

يذكران الفريق الإسباني لن يتخلى عن اللاعب الا بسعر 50 مليون يورو بعد أزمة فيروس والمشاكل الاقتصادية التي وقعت فيها الاندية.

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