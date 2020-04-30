وزير الرياضة الايطالي: فرضية إلغاء الموسم الكروي واردة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

عاد وزير الرياضة الايطالي ​فينشينزو سبادافورا​ للحديث عن مصير بطولة ​الدوري الايطالي​، مؤكدًا أن فرضية إلغاء الموسم واردة.



وأوضح في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو: "كرة القدم يجب أن توحدنا وألا تفرقنا. في هذه الأيام، تجتمع اللجنة العلمية التقنية مع مختلف مكونات عالم الرياضة وبعدها مع الإتحاد الايطالي للحصول على مزيد من المعلومات حول البروتوكول المقترح لإستئناف النشاط الكروي".

وأضاف: "إذا تم التوصل إلى اتفاق بين اللجنة الفنية والعلمية، فسيبدأ التدريب مرة أخرى وسيكون لذلك آثاره على استئناف البطولة، والعكس وارد أيضا، حينذئذ ستقرر الحكومة إنهاء البطولة لأسباب الطوارئ الصحية العالمية الواضحة. سنتحمل مسؤولياتنا ونتأكد من أن كرة القدم بها أقل قدر ممكن من الضرر".