شكرا لقرائتكم من 55 سنة.. حمادة إمام يقود الزمالك للفوز على الأهلى والاحتفاظ بلقب الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تشكيل الزمالك في القمة 29 مكون من : السوداني سمير محمد علي، يكن حسين، أحمد مصطفي، أحمد رفعت، محمود أبورجيلة، عبدالخالق عفيفي، عبدالكريم الجوهري، الفلسطيني حسام السمري، السوداني عمر النور، حمادة إمام، فاروق السيد.
وضم الفريق المتوج باللقب كلا من عبدالحميد شاهين، سمير قطب، محمد شرشر، محمد رفاعي، عبده نصحي، نبيل نصير ، اليمني على محسن، رأفت عطية، أحمد عفت، حمدي فراج.
تشكيل الأهلي القمة 29 مكون من: عصام عبدالمنعم، الفلسطيني فيصل، ظاظا، سعيد أبوالنور، فؤاد أبوغيدا، جمال محمود، ميمي الشربيني، علوي مطر، رفعت الفناجيلي، محمود السايس، وأباظة.
وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة.
وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.
فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التي عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادي الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد في مرمى أحمد شوبير حارس الأهلي في الدقيقة 82، وكأس دورة الأسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الإتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.
على مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.
وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمره الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصري يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقي 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة.
وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.
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