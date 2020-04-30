شكرا لقرائتكم أمير عزمى مجاهد: كان نفسى ابقى أحمد حلمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته، الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة، هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.
ويحرص أمير عزمى على ممارسة التدريبات المنزلية فى البيت للحفاظ على لياقته البدنية واتبع تعليمات عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة فى حظر كورونا .
وقال أمير عزمى مسبقا، إنه يستغل قضاء وقته فى المنزل فى مساعدة زوجته فى المطبخ، مشيرا إلى أنه قام بعمل باستا وطعمية أشاد بها الجميع.
وأشار أمير عزمى إلى أنه يحرص ليلا فى التوافد على منزل والده عزمى مجاهد بصحبة أولاده نظرا لتواجده معه فى نفس العمارة لكسر ملل الأولاد والالتقاء بأولاد شقيقته.
و تشهد حاليا والاتحادات تعليق النشاط الرياضى ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.
ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.
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