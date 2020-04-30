شكرا لقرائتكم سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد الحوفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة منح أسرة الشهيد محمد الحوفى العضوية الذهبية بالنادى وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر: "سموحة يمنح عضويتة الذهبية لاسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي"

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت حالة من الحزن الشديد بعد علم الأهالى باستشهاد ابن مدينتهم المقدم محمد فوزى الحوفى الذى استشهد اثناء الاشتباكات مع العناصر الارهابية بمنطقة الاميرية.

وشيع الالاف من الاهالى جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية مهيبة مرددين الهتافات المنددة بالارهاب والمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء، وتوافدت القيادات الشعبية والتنفيذية على منزل الشهيد لتقديم واجب العزاء داعين ان يتغمدة الله تعالى بواسع رحمته ومغفرته.

وفى هذا السياق قام اللواء هشام امنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد بزيارة اسرة المقدم محمد فوزى الحوفى بمدينة دمنهور وذلك لتقديم واجب العزاء لوالده واقاربه.

واعرب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باسمه واسم مواطنى المحافظة بخالص العزاء لأسرة الشهيد، مؤكدا أن دمائه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء اروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.

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كما ثمن محافظ البحيرة بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دمائهم الذكية فداءا للوطن ونموذج فريد فى التضحية والعطاء من أجل حماية واستقرار البلاد.

يذكر ان وزارة الداخلية قد اعلنت مقتل 7 عناصر إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد الاقباط .

واكدت وزارة الداخلية فى بيان لها وجود اشتباكات مع العناصر الارهابية أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الحوفي من ضباط الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى ورود معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الاقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها" وعُثر بحوزة المسلحين على بنادق آلية وأسلحة خرطوش، وكميات كبيرة من الذخيرة.

وكشفت وزارة الداخلية أنها حددت أحد مخازن الأسلحة والذخائر بمنطقة المطرية، كان من المقرر استخدامها في المخطط الإرهابي"، وعثر بداخل المخزن على 4 بنادق آلية وكميات من المتفجرات.