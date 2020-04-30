شكرا لقرائتكم أندية القسم الثانى تطالب الجبلاية بزيادة فرق الدورى لـ42 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدد كبير من مسئولى أندية القسم الثانى، اتحاد الكرة خلال الاجتماعات الأخيرة التى عقدت مع أعضاء الجمعية العمومية بمقر الجبلاية، بإقامة دورى الممتاز "ب" الجديد كما هو من ثلاث مجموعات، على أن تتم زيادة كل مجموعة إلى 14 فريقا بدلا من 12، ليصبح إجمالى الأندية المشاركة فى المسابقة 42 فريقا بدلا من 36 كما هو الحال فى الموسم الجارى.

وشهدت اجتماعات اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مؤخراً مع أندية الجمعية العمومية رفض الـ24 ناديا، المرشحة للمشاركة فى دورى المحترفين بالقسم الثانى فى الموسم الجديد، الفكرة التى ينوى اتحاد الكرة تطبيقها، بداعى أن الأندية غير مؤهلة لهذا الدورى.

وأكد مسئولو الأندية لأعضاء اتحاد الكرة، أن أندية القسم الثانية غير مؤهلة ماديا على الإطلاق لتطبيق دورى المحترفين، فى ظل تباعد المسافات بين الأندية واحتياج الفرق للسفر عن طريق الطيران فى أغلب المباريات حال تطبيق دورى المحترفين، وهو ما يكبد هذه الأندية تكاليف مادية كبيرة.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على التصويت على بنود لائحة الجبلاية الجديد عن طريق التصويت السرى وليس العلنى، كما كان يحدث من قبل عندما كان يتم التصويت على البنود عن طريق رفع الأيدى، وبالتالى كان يتسبب فى إضافة البنود التى يرغب مجلس الجبلاية المتواجد وقتها فى إضافتها.

ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية حاليا كيفية التصويت السرى على بنود اللائحة، وهل يكون إلكترونيا أم عن طريق أوراق يتم توزيعها خلال إجراء الجمعية العمومية المرجح إقامتها حتى الآن فى نهاية شهر يونيو المقبل من أجل اعتماد اللائحة، ومنها شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة لاختيار مجلس إدارة جديد فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين .

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فى شأن مختلف، أرسلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، التصور الخاص بعودة الدورى الممتاز لوزارة الرياضة، بعد التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر والعالم، وتضمن الاقتراح استئناف مسابقة الدورى منتصف شهر يوليو المقبل.

وتم إرسال المقترح والتصور بعد الانتهاء منه وتجهيزه لوزير الرياضة ليبدأ الخطوات الرسمية، والحصول على موافقة الجهات المعنية بالدولة بشأن عودة المسابقة واستكمال ما تبقى من مباريات فى أقرب وقت ممكن، ومع تطبيق كافة الإجراءات الصحية خلال اللقاءات.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن التصور الخاص بعودة الدورى يتبعه ملف كامل ومكتمل بكل تفاصيله حال موافقة الدولة، وتم وضع مواعيد المباريات كاملة ومع تصور خاص باللجنة الطبية بالاتحاد لتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية خلال المباريات مع الأخذ فى الاعتبار دور الحكومة الأساسى فى عودة الحياة الرياضية إلى وضعها الطبيعي.

ورفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فكرة إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم فى ظل الأزمة الراهنة وتوقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا، ومحاولات الجبلاية لإستكمال مسابقة الدورى فى أى وقت حتى وإن استمر لنهاية سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية ترفض بشكل قاطع إلغاء كأس مصر هذا الموسم، لاسيما أن إلغاء البطولة يعنى بطلان قرار اللجنة الخماسية بتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية فى الانتخابات المقبلة إلى 95 ناديا حيث تم استبعاد الأندية التى لم تصل إلى الأدوار التمهيدية المتقدمة للبطولة وفقا للمعايير التى وضعتها اللجنة الخماسية لتقليص عدد الجمعية العمومية بناء على طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".