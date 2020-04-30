شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم ينشر صورة مرانه مع أصدقائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفى وقت سابق نشر ياسر ابراهيم فيديو عبر حسابه على إنستجرام خلال أدائه بعض التدريبات للحفاظ على لياقته فى وجود أبنائه الذين شاركوا معه في المران.
لا يجد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أزمة كبيرة في قلب دفاعات الفريق، فى ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين فى الوقت الحالى منهم ياسر إبراهيم وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود متولى ورامي ربيعة، إلا أن الجهاز الفني حدد بديلين فقط سيكون ضم أحدهما إضافة للفريق في الصيف بحسب أرائهم الفنية.
وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن فايلر ولجنة التخطيط استقرا أن يكون تدعيم مركز المساك بواحد من الثنائي أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتتش الأنجليزي ومنتخبنا الوطني، أو المدافع الواعد أسامة جلال لاعب انبي ومنتخبنا الأوليمبي، فيما رفض فايلر ولجنة التخطيط كافة الخيارات الأخرى التي عرضها من قبل عدد من وكلاء اللاعبين.
واعترف المصدر بدخول ناديه فى مفاوضات لضم أحمد حجازي في بداية الموسم وخلال الأيام الماضية، إلا أن المدافع الدولي أكد على رغبته في استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزي وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.
وأكد أحمد حجازى لإدارة الأهلي أنه في حال عودته ستكون وجهته الأهلي الذي خاض معه فترة ناجحة بعد تجربة فيورتينا الإيطالي، قبل العودة للاحتراف الخارجي من جديد عبر بوابة الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي وقع أسامة جلال على عقد مبدئي للانتقال للأهلي، في الوقت الذي تحاول إدارة الأهلي انهاء اتفاقها بشأن ضم اللاعب مع إدارة انبي.
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