شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. فرنسا تضرب الفراعنة بخماسية ودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 30 أبريل 2003، تعرض منتخب مصر الأول لكرة القدم للهزيمة 0 / 5 أمام منتخب فرنسا فى لقاء ودي بملعب دي فرانس بباريس ، بقيادة مدربه محسن صالح، ونجومه مثل أحمد حسام ميدو، عصام الحضرى، أحمد حسن أحمد فتحى، وحسام غالى وغيرهم، حيث سجل خماسية الديوك الأسطورة تييرى هنرى (هدفين) وروبرت بيريس وجابرييل سيسيه وأوليفييه كابو.

وقال سانتينى فى تصريحات عقب اللقاء نشرها الموقع الرسمى للاتحاد الفرنسى لكرة القدم على الإنترنت: "سعيد بأداء اللاعبين والفوز العريض. سبب لنا الفريق المصرى المتاعب فى الثلث ساعة الأولى من اللقاء. الكرة الإفريقية ذات مستوى رفيع."

وأضاف سانتينى أنه طالب لاعبيه بين شوطى المباراة بعدم التهاون رغم إنهاء الشوط الأول بثلاثة أهداف لكل من هنرى (هدفين) وروبرت بيريز ، فأضاف كل من جبرائيل سيسى وكابو هدفين لينتهى اللقاء بخماسية بيضاء.

بيريز ، نجم الأرسنال الإنجليزى ، قال بعد اللقاء إن النتيجة كانت كبيرة "قياسا إلى المستوى الفنى الجيد الذى ظهر عليه المنتخب المصرى" فى حين أشاد مارسيل ديساييه قائد الفريق برد فعل فرنسا فى أعقاب "الربع ساعة الصعبة فى بداية المباراة" معتبرا أن الفريق المصرى "جيد" وأن الجميع شاهد بمباراة كرة قدم ممتعة.

وكان لقاء منتخب مصر مناسبة تاريخية فى مشوار ديساييه الدولى مع منتخب فرنسا والذى بدأ عام 1993 ، إذ حمل الرقم 104 لعدد مشاركته مع الفريق ليحطم بذلك الرقم القياسى الذى يتقاسمه وديديه ديشماب برصيد 103 مباراة دولية.

أما تييرى هنرى نجم الأرسنال والذى أحرز أول هدفين فى المباراة فأشاد بالمنتخب المصرى قائلا إنه لم يستسلم قط طيلة المباراة التى لعبها بشرف.

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ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

فى شأن مختلف، تلقى اتحاد الكرة، تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قرر في وقت سابق تأجيل مباريات تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي كان محدد لها الفترة من 25 حتى 31 مارس الماضي فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا من القادمين من أوروبا.

ونشر "كاف" عبر موقع تويتر بيانًا رسميًا موقع من السكرتير العام الجديد عبد المنعم باه يوضح فيه تأجيل المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين فى الدول الأفريقية.

كان منتخب مصر يستعد لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الماضي على الترتيب في المجموعة السابعة وضم الفراعنة 4 لاعبين محترفين هم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وتريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وخضع الأخير لاختبار فيروس كورونا مؤخرًا في ناديه اليونانى.

وتسبب فيروس كورونا، في تأجيل العديد من المناسبات الكروية، في جميع أنحاء العالم، خوفًا من التجمعات الجماهيرية، التي تشهدها تلك المباريات.