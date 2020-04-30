شكرا لقرائتكم ساسى يستعيد ذكريات المونديال مع كين وهندرسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد التونسى فرجانى ساسى لاعب خط وسط الزمالك ذكريات مشاركته فى كأس العالم روسيا 2018 برفقة نسور قرطاج وذلك عبر ستورى انستجرام ، وخرج منتخب تونس من البطولة بفوز وحيد حققه على نظيره البنمي بهدفين لهدف، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وهو الثاني له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد الأول على المكسيك (3-0)، في مونديال الأرجنتين 1978.



ساسى

وحصد منتخب تونس ثلاث نقاط في مونديال روسيا بعد هذا الانتصار، مقابل خسارتين أمام كل من إنجلترا بهدفين لهدف، وبلجيكا بخماسية مقابل هدفين، وبالتالي سجل لاعبوه 5 أهداف، مقابل 8 أهداف هزت شباكه

من ناحية أخرى ، حرص مسؤولو الزمالك على غلق ملف الدولى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، لاعبى الفريق بعد الأنباء الكثيرة المترددة حولهما فى الفترة الأخيرة حيث شددت الإدارة البيضاء إنها تتمسك بالقوام الأساسى بالفريق.

وأكد مسئولو الزمالك أنه لا يوجد نية للتفريط فى جهود أى لاعب خاصة فرجانى ساسى الذى سبق وأكد للإدارة البيضاء إنه يرفض الرحيل عن قلعة ميت عقبة سوى حال وجود رغبة من جانب إدارة النادى بشأن رحيله عن الفريق، لتؤكد إدارة الزمالك له إنه لا يوجد نية حول رحيله ويحرص اللاعب على التواصل فى الوقت الحالى مع الجهاز الفنى وإدارة الكرة لتواجده فى تونس حيث يخوض تدريباته فى المنزل بشكل منتظم نظرا لتوقف النشاط فى التوقيت الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مشاركة النجم فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، فى مكافحة فيروس كورونا، بتبرعه بمبلغ مالى.

نشر الحساب الرسمى للاتحاد التونسي، عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائلا:" اللاعب الدولي فرجاني ساسي يساهم في المد التضامني لمعاضدة مجهودات الدولة من خلال تبرعه بمبلغ مالي للحساب 1818 المخصص لمقاومة فيروس الكورونا والحد من انتشاره".

ويتواجد نجم الزمالك، حاليا فى تونس، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتسابق نجوم كرة القدم فى جميع أنحاء العالم، من أجل التبرع، لمساعدة بلدانهم على مكافحة فيروس كورونا، الذى تسبب فى وفاة الألاف، بجميع أنحاء العالم.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.