فايلر يستفسر عن مصير مسابقة الدورى

ويتحدث المدرب السويسري مع مسئولو القلعة الحمراء بشكل شبه يومي تقريباً عن تطورات قضية عودة الدوري خاصة في ظل وصول أخبار سارة من أوربا حيث إقتربت بعض الدوريات الأوربية من إستئناف النشاط الرياضي وهو ما يُتابعه المدير الفني للأهلي بشكل جيد حيث قال لمسئولو القلعة الحمراء أن عدة دوريات كبيرة في أوربا مثل الإنجليزي والاسباني والأيطالي بصدد العودة كما أن الدوري السويسري سيعود في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل تقريباً.

ويُمنى رينيه فايلر النفس بصدور قرار من إتحاد الكرة المصري قريباً بعودة النشاط بعدما عانى من حالة "ملل" تامة جراء المكوث في مقر إقانته خاصة وأنهه يعيش بمفرده في القاهرة حيث تتواجد زوجته وأسرته في سويسرا ولم يتمكن من السفر لها بسبب حظر الطيران وأجراءات الحجر الصحي.

ورغم رغبة المدير الفني للأهلي عودة النشاط شأنه شأن الكثريين إلا أنه يؤكد دائماً على أن صحة الأنسان هي الأهم مُشدداً على ضرورة توافر جميع الأجراءات الأحترازية حال عودة النشاط الرياضي.

على صعيد متصل ، تراجع رينيه فايلر عن فكرة السفر إلى بلاده خلال الفترة الحالية عن طريق الطائرات التى تسافر إلى سويسرا على فترات وتقل الجالية السويسرية فى مصر رغم حظر الطيران بسبب وباء "كورونا"، وقرر المدير الفنى للأهلى البقاء بالقاهرة.

وشهدت الفترة الماضية تلقى فايلر أكثر من فرصة عبر سفارة سويسرا بالقاهرة من أجل العودة إلى بلاده للتواجد بجوار أسرته التى تُقيم هناك، خاصة فى ظل غموض الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضى على خلفية وباء "كورونا" الذى انتشر فى العالم كله.

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ورفض فايلر السفر إلى سويسرا رغم حالة "الملل" التى يشعر بها خلال الفترة الحالية نتيجة البقاء فى فندق إقامته لما يقرب من 40 يوماً، وأرجع المدير الفنى للأهلى رفضه السفر إلى سويسرا خوفه من قضاء ما يقرب من 14 يوماً فى الحجر الصحى فى سويسرا ومثلها فى القاهرة حينما يرغب فى العودة لمصر بما يُعنى أنه قد يقضى 28 يوماً فى الحجر الصحى بمصر وسويسرا.

كما أن فايلر يخشى من عودة النشاط الرياضى فى مصر فى أى وقت ويتأخر فى العودة لتدريبات الفريق بسبب إجراءات السفر والطيران والحجر الصحي.

السفارة السويسرية بالقاهرة تحرص على التوصل مع رينيه فايلر خلال الفترة الحالية باستمرار من أجل الاطمئنان عليه فى ظل تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله جراء "جائحة" وباء كورونا.

ويلتقى فايلر اتصالات بشكل مُستمر من مسئولى السفارة للاطمئنان عليه ومعرفة طلباته أو احتياجاته، وطلبت السفارة من رينيه فايلر عدم التحرك خارج الفندق الذى يقيم فيه حفاظاً على سلامته فى هذه الفترة الصعبة التى يجتاح فيها "كورونا" العالم كله.

وطمأن رينيه فايلر زوجته وأسرته فى سويسرا على الأحوال فى مصر بشأن تداعيات فيروس كورونا، وأكد المدير الفنى للأهلى لأسرته أن الأمور جيدة فى مصر وأن الحكومية المصرية تتخذ إجراءات احترازية جيدة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكد رينيه فايلر أنه يتواجد فى مقر إقامته ولا يُغادره بسبب تجميد النشاط، حيث يستغل وقت فراغه فى خوض التدريبات وكذلك متابعة أحوال فريقه عبر تطبيق "واتس آب" بجانب القراءة فى الفندق.