شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل اجتماعاته عبر فيديو كونفرانس للبحث عن تنمية الموارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاته بهدف البحث عن وسائل تنمية الموارد حيث يعقد المجلس إجتماعاً يوم 3 أو 4 مايو المقبل عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" لمناقشة اقتراحات وتصوّرات تنمية الموارد المالية الحالية للنادي بهدف مواجهة الأزمة المالية التي يُعاني منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا

ويبحث مجلس الأهلي عن عدة طُرق ووسائل لتنمية الموارد المالية بعيداً عن تخفيض العقود أو الرواتب حيث رفض المجلس الأقدام على هذه الخطوة رغم أن كثير من أتدية العالم أقدمت عليها بسبب الظروف الحالية.

ويناقش المجلس خلال أجتماعه المُقرر لها الأحد أو الأثنين المقبل تصوّرات أكثر من عضو بالمجلس حول كيفية تدعيم الخزينة الحمراء.

وكان مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب قد عقد إجتماعا الاثنين الماضي بفرع النادى بالشيخ زايد، وذلك بنظام "الفيديو كونفرانس"؛ تماشيًا مع توجهات الدولة، واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، الذى يجتاح العالم فى الفترة الحالية.

وتواجد محمود الخطيب، برفقة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى، فى فرع النادى الأهلى بالشيخ زايد، وقامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتجهيز شاشة فى غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادى مع أعضاء مجلس الإدارة عن بعد، وجاءت قرارات مجلس الإدارة كالتالي:

- التصديق على قرارات اجتماع مجلس الإدارة فى جلسته العادية والممتدة من اجتماع ٢١ أبريل الجاري.

ـ مناقشة المقترحات التى طلبها محمود الخطيب، رئيس النادى من مجلس الإدارة بشأن تنمية الموارد المالية للنادى وتوفير موارد بديلة بأفكار غير تقليدية؛ لتوفير سبل دعم مادى للنادى فى الفترة الحالية والتأكيد على تفعيل قرارات مجلس إدارة النادى بعدم المساس بحقوق العاملين والموظفين واللاعبين بالنادي.

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- مناقشة مقترحات كل من محمد الصبان، مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات وسعد شلبى مستشار المجلس للتسويق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى بشأن تعظيم موارد النادى المالية فى الفترة الحالية وبشكل عاجل من خلال تفعيل قرار مجلس الإدارة السابق بشأن التحول الرقمى للنادى بشكل كامل وتفعيل أبليكيشن الأهلي.

-تقرر استمرار فتح باب المناقشات لتقديم تصور قيد التنفيذ بعد أسبوع من الآن؛ يكون هدفه أن يدر دخلا ماديا للنادى فى الفترة الحالية .

- البدء فى خطوات تنفيذ مجلة الأهلى الإلكترونية .

- الاستمرار فى أعمال الصيانة والتطوير بمقر النادى فى الجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد فى الفترة الحالية، وذلك استعدادا لاستقبال الأعضاء واللاعبين عقب انتهاء الأزمة العالمية الحالية بشأن فيروس كورونا.

- تنفيذا لبرنامج عائلة الأهلى، تم تكليف طارق قنديل عضو المجلس، بالإشراف على دعم العاملين والموظفين بالنادى فى شهر رمضان من المواد الغذائية وبشكل يليق بهم.

-الموافقة على التصور الخاص بمدير النشاط الرياضى بشأن الألعاب واللاعبين فى فترة التوقف الحالية للحفاظ على منظومة الفرق بمختلف المراحل السنية.