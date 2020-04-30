حارس يشيد بمسلسل الاختيار بنشر صورة لأمير كرارة عبر إنستجرام

جدة - عمرو شويل أبدى أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق اعجابه بمسلسل "الاختيار" الذى يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسى ويعرض حالياً فى شهر رمضان ، ونشر أمير عبد الحميد صورة للفنان أمير كرارة بطل المسلسل عبر ستورى انستجرام مشيداً بتألقه فى أداء الشخصية .

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، من إنتاج شركة سينرجى، أحداثا متتالية، حيث بدأت الحلقة بالهجوم الإرهابي على الكتيبة 103 في شمال سيناء، ووصل الدعم من الضابط منسى ورجاله بعد أن أصيب واستشهد عدد كبير من الجنود، لتدور معركة نارية بطلقات الرصاص والمدافع الهاون والدبابات، وخلال مشهد مؤثر استشهد النقيب فتحى – محمد إمام، وقام منسى ورجاله بتصفية الإرهابيين، حتى أن الدعم الجوى وصل وضربت الطائرات الحربية موقع الإرهابيين قبل فرارهم وقتلتهم جميعاً.



أمير

وخلال مشهد مؤثر بين العقيد منسى وأحد الجنود أصيب أثناء الاشتباكات، أوضح له منسى أن "الخوف مش حاجة سهلة.. والخوف اللى كان هيجب أجلك.. الخوف بيخليك تفكر غلط"، إشارة منه أنه يجب أن يتحلى بالقوة ولا يخاف، لاسيما أنه إذ استشهد سيقابل اللى أحن من الكل.. وأشار أيضاً أن الشهادة أجمل شىء في الوجود.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

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من ناحية أخرى / ظهر أمير عبدالحميد مع منتخب مصر مرتين خلال ولاية حسن شحاته المدرب التاريخى للفراعنة، وظهر فى قائمة منتخب مصر لمباراة منتخب أستراليا الودية المقامة يوم 17 نوفمبر 2010 لكنه لم يشارك بالمباراة، وبعدها تم ضمه لقائمة منتخب مصر المشارك فى دورة حوض النيل 2011.

أعلن عبد الحميد اعتزاله كرة القدم فى يوليو 2018 وهو بعمر الـ39 سنة، وعينه النادى الأهلى مديرا لأكاديمية النادى فى الشيخ زايد.

توج أمير عبدالحميد بالدورى العام 6 مرات مع الأهلى، فاز بلقب كأس مصر 4 مرات مع الأهلى، حصد لقب السوبر المصرى 5 مرات مع الأهلى، توج بلقب دورى أبطال إفريقيا مرة واحدة مع الأهلى، نال لقب السوبر الإفريقى مرتين مع الأهلى، و حصد بطولة حوض وادى النيل مع منتخب مصر مرة واحدة