رياضة | الأهلي يُنافس 50 ناديًا على لقب الأفضل باستفتاء ماركا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يُنافس 50 ناديًا على لقب الأفضل باستفتاء ماركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت صحيفة "ماركا الإسبانية"، استفتاء بين شعار أكبر الأندية في العالم، وطرحه للجماهير للمشاركة من خلاله، والتي شهدت تواجد الأهلي المصري، ضمن المتنافسين.

وقررت الصحيفة الإسبانية، اختيار شعار نادي الأهلي ضمن شعارات أكبر الأندية على مستوى العالم، والتي تضمنت 50 شعارًا، بالإضافة إلى ناديين عربين آخرين وهما الوداد والرجاء المغربيين.

وتصدر شعار نادي فلومينيسي البرازيلي، الترتيب منذ بدايته وفقًا التصويت الذي تم إطلاقه للجماهير مبكرًا، والتي لم تشارك فيه الجماهير المصرية حتى الآن، حيث تم فتح التصويت للجمهور من أجل اختيار الشعار الأفضل على مستوى العالم ضمن قائمة ضمت 50 شعارا للأندية،

ويعد النادي الأهلي، واحدًا من أفضل الأندية العربية والعالمية، حيث يتصدر ترتيب تاني أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات حول العالم.